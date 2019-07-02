Россиянам доверили судьбу «Оскара»

Американская академия кинематографических искусств и наук, которая вручает премию «Оскар», включила в состав жюри трех российских кинорежиссеров. Об этом сообщается на сайте организации.

Согласно представленному списку членов жюри, в его состав вошли российский и казахстанский режиссер Сергей Дворцевой, а также российские аниматоры Михаил Алдашин и Игорь Ковалев. В нынешнем году в состав академии вошли 842 новых члена из 59 стран. Они будут выбирать номинантов и победителей «Оскара».

Ранее Сергей Дворцевой прокомментировал попадание своей кинодрамы «Айка» в шорт-лист «Оскара».