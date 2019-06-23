Японские пенсионерки спели рэп в честь G20

В Японии группа пожилых женщин выпустила видеоролик с песней о саммите G20, который состоится на следующей неделе. Запись размещена в YouTube.

Как отмечается, песня называется Oba Funk Osaka («Заводные старушки из Осаки») и исполняется на английском языке. Певцами являются члены группы «Обатян», средний возраст ее членов 66 лет. На видео исполнительницы танцуют в одном из торговых кварталов Осаки и поют о том, что там живут самые веселые люди в мире.

Ранее сообщалось, что председатель КНР Си Цзиньпин примет участие в саммите G20 в Осаке.