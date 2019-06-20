К дому Алибасова срочно вызваны два наряда полиции

В квартиру продюсера Бари Алибасова приехали два наряда полиции, один из которых шоумен вызвал сам. Об этом сообщает телеканал «360».

Первый патруль к дому продюсера вызвала диетолог Марият Мухина, которая давала Алибасову рекомендации по диете, необходимой после лечения. Подруга звезды считает, что продюсера удерживали в квартире силой.

Однако основатель музыкального коллектива «На-На» вызвал еще один наряд сотрудников правоохранительных органов и сообщил, что Марият Мухина является шарлатанкой, а не его лечащим врачом.

Пиар-директор Алибасова Вадим Горжанкин рассказал, что диетолог даже стала участницей потасовки в ходе конфликта, однако подробности происшествия он не раскрыл.

Ранее сообщалось, что Бари Алибасов сдал анализы, которые выявят содержание или отсутствие психотропных веществ в его организме.