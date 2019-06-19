Никас Сафронов оценил идею строительства храма в честь Юлии Началовой

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Российский художник Никас Сафронов прокомментировал идею строительства храма в честь умершей певицы Юлии Началовой. Об этом он сказал в эфире «России 1».

По словам художника, певица была светской женщиной, а не святой.

«Это абсурдно и даже кощунственно», — заявил Сафронов.

Он добавил, что с уважением относится к исполнительнице, но, если говорить о строительстве храма в ее честь, любой талантливый и уважаемый зрителями человек этого заслуживает.

Ране сообщалось, что могила российской певицы Юлии Началовой на Троекуровском кладбище превратилась в место паломничества.