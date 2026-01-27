Уфимка задушила полуторамесячную дочь, потому что та плакала

В Уфе женщину обвинили в убийстве полуторамесячной дочери из-за плача

В Уфе 29-летнюю женщину обвинили в том, что она убила дочь-младенца из-за плача. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 25 января. По версии следствия, горожанка задушила свою полуторамесячную дочь из-за того, что была недовольна плачем ребенка. При этом она осознавала, что малолетняя находилась в беспомощном состоянии.

Правоохранители установили причастность женщины к преступлению, проведя комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Ей предъявили обвинение по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ.

Суд избрал фигурантке меру пресечения в виде ареста. Прочие детали и обстоятельства случившегося на данный момент устанавливаются.

