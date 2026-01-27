Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеПритязания США на Гренландию
Общество

Уфимка задушила полуторамесячную дочь, потому что та плакала

В Уфе женщину обвинили в убийстве полуторамесячной дочери из-за плача
Telegram-канал Следком Башкирии

В Уфе 29-летнюю женщину обвинили в том, что она убила дочь-младенца из-за плача. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 25 января. По версии следствия, горожанка задушила свою полуторамесячную дочь из-за того, что была недовольна плачем ребенка. При этом она осознавала, что малолетняя находилась в беспомощном состоянии.

Правоохранители установили причастность женщины к преступлению, проведя комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Ей предъявили обвинение по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ.

Суд избрал фигурантке меру пресечения в виде ареста. Прочие детали и обстоятельства случившегося на данный момент устанавливаются.

Ранее стало известно, что москвичка, которая утопила сына, уже пыталась убить дочь.
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!