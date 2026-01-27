Солист группы «Дискотека Авария» зарегистрировал бренд «Новый год к нам мчится»

Вокалист и музыкант группы «Дискотека Авария» Алексей Рыжов зарегистрировал в Роспатенте бренд «Новый год к нам мчится». Об этом «Газете.Ru» сообщили в сервисе проверки контрагентов Rusprofile.

По данным сервиса, права на товарный знак будут закреплены за артистом до апреля 2035 года. Под брендом можно будет выпускать канцелярию, одежду, обувь, игрушки, новогодние украшения, спортивные товары, оказывать развлекательные и организационные услуги.

Алексей Рыжов в настоящее время является учредителем в ООО «Дискотека Авария» (28% уставного капитала) и ООО «Авария Энтертейнмент» (46,8% уставного капитала), а также зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. Организациям принадлежат права на товарные знаки «Авария», «Малинки», «DAWEAR», «Суровый» и другие.

Ранее лидер группы «Звери» открыл компанию «Звери».