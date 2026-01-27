Размер шрифта
Гособвинение запросило срок для комика Останина

Гособвинение просит 5 лет 11 месяцев колонии для комика Останина
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Прокурор запросила 5 лет 11 месяцев колонии для стендап-комика Артемия Останина, обвиняемого в оскорблении чувств верующих и создании организованной преступной группы. Об этом сообщает ТАСС.

Также сторона обвинения запросила назначить комику штраф в размере 300 тысяч рублей и запрет на админинистрирование сайтов на три года.

По версии следствия, комик 7 марта 2025 года в развлекательном заведении в Москве выступил с юмористическим материалом, содержащим высказывания, оскорбляющие чувства верующих. Кроме того, 15 марта он публично унизил людей с увечьями и утратившими трудоспособность. Видеозаписи обоих выступлений были опубликованы в интернете.

17 марта 2025 года прошлого года комика задержали в Белоруссии, а затем отправили в СИЗО. Его адвокат утверждал, что при задержании белорусские силовики сломали юмористу позвоночник и ребра. Кроме того, ему диагностировали пневмоторакс. Несмотря на состояние здоровья, суд отказал мужчине в домашнем аресте. Свою вину комик не признает.

Ранее комику Останину продлили срок содержания под стражей.
 
