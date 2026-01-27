В России оценили выдвинутый Украине дедлайн по переговорам со стороны США

Соединенные Штаты могут продолжить вести переговоры по урегулированию конфликта на Украине и после 15 мая, которое якобы обозначено в качестве дедлайна. Об этом в беседе с News.ru заявил политолог-американист Малек Дудаков.

Он напомнил, что Соединенные Штаты не в первый раз ставят дедлайны Украине. Ранее речь шла о Дне благодарения, потом о Рождестве, а теперь и о 15 мая, указал эксперт. В связи с этим он не исключил, что и этот дедлайн тоже сорвется.

Летом в США стартует предвыборная кампания в конгресс, поэтому «будет не до Украины». В связи с этим Белый дом хотел бы «этот украинский гештальт закрыть в ближайшие месяцы, за весну, условно говоря, и потом можно было бы уже сосредоточиться на внутриполитической повестке», подчеркнул политолог.

Дудаков также отметил, что летом в США состоятся ряд важных событий, включая 250 лет со Дня независимости, а также Чемпионат мира по футболу. Президент Дональд Трамп надеется, что к этому моменту удастся добиться «прорыва в переговорах», считает аналитик.

До этого депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что США грозятся выйти из переговоров по урегулированию конфликта на Украине, если до 15 мая не будет установлен мир.

Ранее генсек НАТО предрек территориальные компромиссы со стороны Украины.