Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеПритязания США на Гренландию
Политика

В России оценили выдвинутый Украине дедлайн по переговорам со стороны США

Политолог Дудаков: США могут продолжить переговоры по Украине и после 15 мая
Vadim Ghirda/AP

Соединенные Штаты могут продолжить вести переговоры по урегулированию конфликта на Украине и после 15 мая, которое якобы обозначено в качестве дедлайна. Об этом в беседе с News.ru заявил политолог-американист Малек Дудаков.

Он напомнил, что Соединенные Штаты не в первый раз ставят дедлайны Украине. Ранее речь шла о Дне благодарения, потом о Рождестве, а теперь и о 15 мая, указал эксперт. В связи с этим он не исключил, что и этот дедлайн тоже сорвется.

Летом в США стартует предвыборная кампания в конгресс, поэтому «будет не до Украины». В связи с этим Белый дом хотел бы «этот украинский гештальт закрыть в ближайшие месяцы, за весну, условно говоря, и потом можно было бы уже сосредоточиться на внутриполитической повестке», подчеркнул политолог.

Дудаков также отметил, что летом в США состоятся ряд важных событий, включая 250 лет со Дня независимости, а также Чемпионат мира по футболу. Президент Дональд Трамп надеется, что к этому моменту удастся добиться «прорыва в переговорах», считает аналитик.

До этого депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что США грозятся выйти из переговоров по урегулированию конфликта на Украине, если до 15 мая не будет установлен мир.

Ранее генсек НАТО предрек территориальные компромиссы со стороны Украины.
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!