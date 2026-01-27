В Анкаре прокомментировали планы создания буферной зоны на границе с Ираном

Офис Эрдогана не располагает сведениями о буферной зоне на границе с Ираном

Администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана не располагает сведениями о планах создания буферной зоны на границе с Ираном. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на представителей офиса Эрдогана.

«Такими сведениями не располагаем», — сказал собеседник агентства по телефону.

27 января издание Middle East Eye со ссылкой на источники сообщило, что высокопоставленные представители МИД Турции на закрытом заседании в парламенте проинформировали депутатов о планах создания буферной зоны на границе с Ираном в случае падения режима, чтобы избежать потока беженцев.

До этого газета The New York Times сообщила, что американская разведка представила президенту Дональду Трампу доклад, свидетельствующий о том, что иранские власти находятся в самом слабом положении со времен свержения шаха в ходе революции 1979 года.

Ранее в армии Израиля не исключили удара США по Ирану в выходные.