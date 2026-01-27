«Большая утрата»: в РФС выразили соболезнования в связи со смертью тренера Игнатьева

Российский футбольный союз (РФС) на официально сайте выразил соболезнования в связи со смертью бывшего тренера сборной России Бориса Игнатьева.

«Очень грустная новость. Борис Петрович был светлым и добрым человеком, это большая утрата для всей нашей футбольной семьи», — подчеркнул президент РФС Александр Дюков.

Игнатьев скончался в ночь на 27 января, ему было 85 лет.

В конце 2024 года появилась информация, что врачи нашли у специалиста новообразование в желудке. В апреле 2025 года состояние тренера резко ухудшилось на фоне осложнений из-за онкологии.

Игнатьев начал работать тренером в 1973 году, а в 1996 году возглавил сборную России после Олега Романцева. Однако его работа на этом посту не увенчалась успехом: команда провалила отборочный цикл к чемпионату мира — 1998. Сначала сборная уступила первое место в группе Болгарии, а в стыковых матчах не справилась с Италии. В разных источниках указывалось, что Профессиональная футбольная лига саботировала просьбы Игнатьева о подготовке к ответному матчу с Италией.

При этом ранее Игнатьев тренировал юношескую команду СССР, которая в 1988 году выиграла чемпионат Европы.

Последним местом работы Игнатьева было московское «Торпедо», где он с 2013 по 2018 год занимал должность вице-президента.

