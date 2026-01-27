Размер шрифта
Поплавская пожаловалась на отсутствие званий на фоне назначения Богомолова

Актриса Поплавская обвинила Минкультуры в кумовстве после назначения Богомолова
the_yana_poplavskaya/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актриса Яна Поплавская в Telegram-канале возмутилась назначением режиссера Константина Богомолова на должность исполняющего обязанности ректора Школы-студии МХАТ.

Поплавская уверена, что в окружении ушедшего ректора Игоря Золотовицкого есть более достойные продолжатели его дела. Актриса напомнила, что Богомолов является худруком Театра на Бронной и театра Романа Виктюка «Сцена «Мельников». Она не понимает, зачем «навешивать» ему еще одно руководство, будто в российской культуре «кончились» режиссеры и театральные педагоги.

По мнению Поплавской, Богомолов был назначен «либеральной командой» министра культуры Ольги Любимовой. Она обвинила людей из министерства культуры России в кумовстве.

Поплавская пожаловалась, что, несмотря на свою патриотическую и прогосударственную позицию, а также поддержку СВО, она не получает званий и должностей.

«Даже смешно, может я в черном списке министерства культуры?» — заявила актриса.

Поплавская обвинила Богомолова, а также писателя Захара Прилепина в поддержке Алексея Навального в прошлом.

«Прав был мой друг, широко известный человек, не стану называть его имя: «Поверь мне, Яна, это мы, патриоты, станем врагами, на нас еще будет охота. А либералы, навальнисты и нетвойнисты будут в фаворе, у них все будет хорошо». И вот теперь я ему верю», — возмутилась артистка.

Ранее сообщалось, что выпускники Школы-студии МХАТ просят министра культуры отменить назначение Богомолова.
 
