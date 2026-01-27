Размер шрифта
Путин возложил цветы к могиле своего брата, похороненного на Пискаревском кладбище

Президент России Владимир Путин возложил цветы к могиле брата, который умер ребенком в блокадном Ленинграде. Об этом пишет РИА Новости.

Российский лидер посетил Пискаревское мемориальное кладбище, там он возложил венок к монументу «Мать-Родина». Кроме того Путин возложил букет красных роз к братской могиле, где похоронен его старший брат Виктор. Известно, что мальчик умер от болезни в блокадном Ленинграде.

Пискаревское кладбище – мемориал, посвященный памяти жертв Великой Отечественной войны. Его возвели на месте массовых захоронений жителей блокадного Ленинграда, там также покоятся защитники города.

До этого Путин возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке. Глава государства какое-то время постоял молча, отдавая дань памяти солдатам и простым людям, отдавшим своим жизни во время защиты плацдарма. В церемонии также принял участие глава Ленобласти Александр Дрозденко.

27 января 1944 года советские солдаты полностью сняли блокаду Ленинграда. Всего она продолжалась 872 дня.

Ранее сообщалось, что в России выпустят игру про водителей на Ладожском озере в годы блокады.
 
