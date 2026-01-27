Священник рассказал о запрете для православных есть продукты с кровью

Православный священник Владислав Береговой рассказал в беседе с RT о трех гастрономических запретах, перешедших из Ветхого в Новый завет.

По словам Берегового, они зафиксированы в книге Деяний апостолов. В ней, в частности, говорится, что «христианам запрещено вкушать идоложертвенное, удавленину и кровь». Священнослужитель отметил, что у языческих народов существовали традиции, связанные с употреблением крови побежденного врага, медведя и других животных.

«Предполагалось, что это наделяет силой этого зверя или человека. Для христианского сознания подобное действие считается неприемлемым, и даже зафиксировано в Священном писании», — отметил Береговой.

По его словам, православным христианам следует воздерживаться от употребления продуктов, содержащих кровь.

Он уточнил, что при наличии крови в составе, в том числе в гематогене, от его употребления следует отказаться, поэтому важно внимательно изучать состав. Аналогичный запрет, по его, касается и кровяной колбасы.

При этом священнослужитель пояснил, что стейк с так называемой «кровью» допустим к употреблению, поскольку речь идет о другой жидкости, а не о крови.

Кроме того, Береговой отметил, что разрешается использование лекарственных препаратов, в состав которых входит кровь. По его словам, переливание крови не запрещено, а донорство в Церкви, напротив, поощряется — в том числе священнослужителями. Это же, добавил он, относится и к пересадке органов, которая также не запрещается.

