Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеПритязания США на Гренландию
Общество

В Хабаровске двое юношей устроили налет на квартиру под видом доставщиков еды

В Хабаровске двое налетчиков ворвались в квартиру под видом доставщиков еды

В Хабаровске задержаны двое молодых людей по подозрению в разбойном нападении, они ворвались в квартиру, избили подростка и украли вещи и деньги. Об этом сообщает краевое управление МВД.

По данным полиции, 18-летний студент находился дома. Когда в дверь позвонили двое незнакомых людей. Один из незваных гостей сообщил, что он курьер службы доставки готовой еды, молодой человек открыл мужчинам дверь.

Налетчики избили потерпевшего и похитили имущество, ювелирные изделия и другие вещи. Общая сумма ущерба составила 150 тысяч рублей. Нападавших задержали, ими оказались 18-летний и 20-летний местные жители, у них изъято похищенное и пневматический пистолет. Возбуждено уголовное дело о разбое.

До этого россиянка с игрушечным пистолетом напала на знакомую и потребовала деньги. Подозреваемую задержали. 39-летняя женщина, ранее уже судимая, сразу призналась в содеянном.

Ранее вооруженный пистолетом челябинец украл из магазина 80 шоколадок.
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!