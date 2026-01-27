В Хабаровске двое юношей устроили налет на квартиру под видом доставщиков еды

В Хабаровске двое налетчиков ворвались в квартиру под видом доставщиков еды

В Хабаровске задержаны двое молодых людей по подозрению в разбойном нападении, они ворвались в квартиру, избили подростка и украли вещи и деньги. Об этом сообщает краевое управление МВД.

По данным полиции, 18-летний студент находился дома. Когда в дверь позвонили двое незнакомых людей. Один из незваных гостей сообщил, что он курьер службы доставки готовой еды, молодой человек открыл мужчинам дверь.

Налетчики избили потерпевшего и похитили имущество, ювелирные изделия и другие вещи. Общая сумма ущерба составила 150 тысяч рублей. Нападавших задержали, ими оказались 18-летний и 20-летний местные жители, у них изъято похищенное и пневматический пистолет. Возбуждено уголовное дело о разбое.

