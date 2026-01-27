Женщине вырезали веко из-за врачей, перепутавших раковую опухоль с ячменем

Diario ABC: испанка лишилась века из-за врачей, думавших, что у нее ячмень

Страховая компания больницы Hospital de Manises в Валенсии выплатит компенсацию в размере €70 тысяч женщине, перенесшей ампутацию века из-за врачебной ошибки и задержки в диагностике злокачественной опухоли, пишет Diario ABC.

Как сообщают СМИ, соглашение было достигнуто между страховщиком больницы и адвокатами ассоциации El Defensor del Paciente в рамках разбирательства, проходившего в Инстанционном суде Мадрида.

Стороны признали, что офтальмологическая служба Hospital de Manises допустила необоснованную задержку в выявлении сальной карциномы века у пациентки, ошибочно расценивая новообразование как обычный ячмень.

Инцидент начался в июне 2022 года, когда 38-летняя пациентка обратилась в больницу с жалобами на образование на веке. В течение нескольких месяцев ей неоднократно ставили диагноз «ячмень». В ноябре 2022 года новообразование было удалено и направлено на анализ, который выявил сальную карциному, однако этот результат остался без внимания врачей.

В 2023 году опухоль рецидивировала, и только в августе, после повторной биопсии, диагноз был подтвержден. Пациентку направили к онкологам, где ей провели полную ампутацию правого века – вмешательство, которое, по мнению сторон, можно было бы предотвратить при своевременной диагностике.

Ампутация привела к серьезным функциональным и эстетическим последствиям, включая невозможность полностью закрывать глаз, постоянное слезотечение, ухудшение зрения и психологический стресс, связанный с повышенным риском рецидива заболевания.

