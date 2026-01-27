Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеПритязания США на Гренландию
Армия

В США заявили об уничтожении незаменимого вертолета ВСУ

MWM: ВСУ потеряли незаменимый вертолет Ми-24 после атаки «Гераней»
Павел Бедняков/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в результате атаки российских «Гераней» потеряли ценный и трудно заменимый вертолет Ми-24. Об этом сообщило американское издание Military Watch Magazine (MWM).

Журналисты обратили внимание на видео операции по уничтожению двух украинских военных вертолетов в глубине фронта, опубликованное Минобороны России.

«Один из вертолетов — советский ударный вертолет Ми-24, один из самых ценных самолетов на вооружении Украины, который особенно трудно заменить, а другой — многоцелевой вертолет Ми-8, неоднократно использовавшийся для авиационной поддержки», — говорится в материале.

По данным издания, Ми-24 достались Украине от СССР. Известно, что всего республика, по состоянию на 2024 год, располагала 45 такими воздушными суднами.

26 января советник министра обороны Украины по технологическим направлениям обороны Сергей Бескрестнов с позывным «Флеш» заявил, что при атаке на вертолеты ВСУ в районе Кропивницкого противник впервые применил беспилотники «Герань» со спутниковой системой Starlink. Он сделал такой вывод, когда посмотрел видео удара. На записи дроны автоматически обнаружили цель, после чего их вручную на нее направили.

Ранее рядовой ВС РФ сорвал атаку вертолета ВСУ на подлете к российским позициям.
 
Теперь вы знаете
Профессии-призраки. Кто рискует лишиться работы уже к 2030 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!