Вооруженные силы Украины (ВСУ) в результате атаки российских «Гераней» потеряли ценный и трудно заменимый вертолет Ми-24. Об этом сообщило американское издание Military Watch Magazine (MWM).

Журналисты обратили внимание на видео операции по уничтожению двух украинских военных вертолетов в глубине фронта, опубликованное Минобороны России.

«Один из вертолетов — советский ударный вертолет Ми-24, один из самых ценных самолетов на вооружении Украины, который особенно трудно заменить, а другой — многоцелевой вертолет Ми-8, неоднократно использовавшийся для авиационной поддержки», — говорится в материале.

По данным издания, Ми-24 достались Украине от СССР. Известно, что всего республика, по состоянию на 2024 год, располагала 45 такими воздушными суднами.

26 января советник министра обороны Украины по технологическим направлениям обороны Сергей Бескрестнов с позывным «Флеш» заявил, что при атаке на вертолеты ВСУ в районе Кропивницкого противник впервые применил беспилотники «Герань» со спутниковой системой Starlink. Он сделал такой вывод, когда посмотрел видео удара. На записи дроны автоматически обнаружили цель, после чего их вручную на нее направили.

Ранее рядовой ВС РФ сорвал атаку вертолета ВСУ на подлете к российским позициям.