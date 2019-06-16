Представитель Галины Волчек рассказала о ее состоянии
Представитель художественного руководителя театра «Современника» Галина Волчек рассказала о том, как себя чувствует худрук. Об этом сообщает ТАСС.
По словам представителя, в настоящее время госпитализированная Волчек чувствует себя нормально после того, как она легла в больницу, чтобы сделать необходимую ей капельницу.
Стоит отметить, что Волчек оказалась в отделении кардиологии института им. Вишневского в Москве.
Ранее была названа причина госпитализации Галины Волчек.