Представитель Галины Волчек рассказала о ее состоянии

Представитель художественного руководителя театра «Современника» Галина Волчек рассказала о том, как себя чувствует худрук. Об этом сообщает ТАСС.

По словам представителя, в настоящее время госпитализированная Волчек чувствует себя нормально после того, как она легла в больницу, чтобы сделать необходимую ей капельницу.

Стоит отметить, что Волчек оказалась в отделении кардиологии института им. Вишневского в Москве.

Ранее была названа причина госпитализации Галины Волчек.