Брэдли Купер заменит Ди Каприо в «Аллее кошмаров»

Актер Брэдли Купер сыграет в фильме «Аллея кошмаров» вместо Леонардо Ди Каприо. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Как отмечается, он исполнит главную роль в фильме режиссера Гильермо дель Торо.

Уточняется, что роль фокусника должен был исполнить Ди Каприо, однако контракт с ним не подписали.

Проект дель Торо станет перезапуском фильма 1947 года. Сюжет повествует о фокуснике на передвижных ярмарках Стэне Карлайле, который обладает способностью общаться с умершими людьми.

Ранее сообщалось, что Ди Каприо может сыграть в новом фильме Гильермо дель Торо.