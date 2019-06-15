Брэдли Купер заменит Ди Каприо в «Аллее кошмаров»
Актер Брэдли Купер сыграет в фильме «Аллея кошмаров» вместо Леонардо Ди Каприо. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Как отмечается, он исполнит главную роль в фильме режиссера Гильермо дель Торо.
Уточняется, что роль фокусника должен был исполнить Ди Каприо, однако контракт с ним не подписали.
Проект дель Торо станет перезапуском фильма 1947 года. Сюжет повествует о фокуснике на передвижных ярмарках Стэне Карлайле, который обладает способностью общаться с умершими людьми.
Ранее сообщалось, что Ди Каприо может сыграть в новом фильме Гильермо дель Торо.