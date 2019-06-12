Граффити Бэнкси появилось в аэропорту Хитроу

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Художник стрит-арта Бэнкси создал новую работу в лондонском аэропорту Хитроу. Об этом он сообщил в своем инстаграм.

На закрытом проходе с надписью «Не пускать» изображена крыса, которая разбивает молотком замок.

При этом закрытая дверь расположена рядом с таможенным контролем.

Ранее сообщалось, что в Венеции нашли новую работу Бэнкси.