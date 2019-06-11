Герой «Игры Престолов» поблагодарил создателей сериала за смерть

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Американский актер Ричард Мэдден, исполнивший роль Робба Старка в сериале «Игра Престолов» благодарен создателям сериала за смерть своего персонажа. Об этом сообщает HuffPost.

«Тем не менее, за это время я набрался опыта, многому научился, что потом помогло мне с карьерой. И я рад, что оставил проект. Актеры, которые дошли до конца, заслуживают медалей», — рассказал Мэдден.

Он также добавил, что поначалу ему было тяжело свыкнуться с мыслью, что ему придется покинуть съемочную площадку в конце третьего сезона, поскольку Мэдден снимался в проекте с самого начала.

Ранее сообщалось, что американская актриса Эмилия Кларк поделилась сожалениями о том, что она ничего не забрала со съемочной площадки сериала «Игра Престолов».