Алибасова могли отравить намеренно, заявил сын

Сын продюсера Бари Алибасова заявил, что отца могли намеренно отравить, передает агентство «Москва».

По его словам, единственным свидетелем произошедшего был сам продюсер.

«Чтобы доказать, что папу не отравили, папа должен прийти в себя и сказать, что его не отравили», — заявил Бари Алибасов-младший.

Он пояснил, что «на студии постоянно проходной двор».

«Заказывается огромное количество артистов, и надо, чтобы отец эту версию снял сам», — сказал Бари Алибасов-младший.

Ранее сообщалось, что сейчас Алибасов пришел в себя, однако никого не узнает и не помнит, кто он такой.