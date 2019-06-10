У Алибасова началось внутреннее кровотечение в желудке

У продюсера Бари Алибасова началось внутреннее кровотечение в желудке, сообщает телеграм-канал Mash.

Отмечается, что врачи пытаются остановить кровотечение, но ситуация остается тяжелой.

Также до критического уровня упало содержание гемоглобина в крови.

Ранее сообщалось, что Алибасов не вышел из медикаментозного сна в поставленный срок.

Бари Алибасов случайно перепутал жидкость для очистки труб с соком и выпил ее, вследствие чего он попал в реанимацию с ожогом пищевода четвертой степени, ожогом желудка второй степени и ожогом дыхательных путей.