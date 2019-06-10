Названы худшие ремейки в истории

24/7 Wall Street составил рейтинг худших ремейков в истории кино. Об этом сообщает USA Today.

По данным издания, первую строчку антитопа занимает фильм «Роллербол» 2002 года, который является ремейком одноименной картины 1975 года.

Как отмечается, на втором месте располагается лента «Холодный как лед» 1991 года, которая является ремейком фильма «Дикарь» 1953 года.

При этом тройку лидеров среди худших ремейков замыкает картина «Унесенные» 2002 года, которая стала перезапуском одноименного фильма 1974 года.

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