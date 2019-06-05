Мединский объяснил удаление сцен из «Рокетмена» в России
Министр культуры России Владимир Мединский прокомментировал удаление ряда сцен из фильма «Рокетмен». Об этом сообщает «Интерфакс».
По словам министра, прокатчики действуют в рамках закона. Именно предоставленную ими версию показывают в кинотеатре.
«В правовом государстве должны править не частные эстетические и сексуальные предпочтения отдельных личностей, а закон», — заявил Мединский.
Ранее Элтон Джон раскритиковал удаление сцен c наркотиками и сексом из «Рокетмена» в России.