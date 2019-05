Лидер Bon Jovi станцевал с поклонницей в Москве

Во время выступления американской рок-группы Bon Jovi в Москве ее лидер Джон Бон Джови станцевал с одной из поклонниц, передает ТАСС.

Как отмечается, группа не выступала в российской столице 30 лет. На концерте были исполнены такие композиции, как This House Is Not For Sale, It's My Life, Livin' On A Prayer и Amen. Также во время композиции Bed Of Roses Бон Джови пригласил на танец одну из поклонниц, а во время Lay Your Hands On Me пошел в толпу.

Ранее участник американской группы Bon Jovi Дэвид Брайан заявил, что музыкальный коллектив планирует продолжать гастроли, пока они могут это делать.