Поклонники Арианы Гранде возмутились ее восковой копией

Музей восковых фигур мадам Тюссо выставил восковую фигуру американской поп-певицы Арианы Гранде. Однако большинству пользователей Сети она не понравилась, сообщает CNN.

«Я ненавижу новую восковую фигуру Арианы. Это не ее лицо. Она лучшая певица в мире, и все, что вы смогли сделать – это», — написал один из пользователей.

Пользователи сравнили восковую певицу с ее братом и американским танцором: «Это Фрэнки Гранде в парике».

Другая девушка написала: «Я похожа на Ариану Гранде больше, чем ее восковая фигура».

Сама Гранде также обратила внимание на свою восковую фигуру и неоднозначно написала: «Я просто хочу поговорить».

Раннее сообщалось, что поп-исполнительница попала под суд из-за фото.