Канье Уэст обрушился с критикой на противников Трампа

<img src="//img.gazeta.ru/files3/57/12109057/20181011_gaf_u39_1053-pic905-895x505-57766.jpg">

Американский рэпер Канье Уэст в интервью с Дэвидом Леттерманом высказался по поводу президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает The Variety.

По словам музыканта, с теми, кто голосовал за Трампа, обращаются как с «врагами Америки». Леттерман заметил, что глава государства не помогает тем, кто за него голосовал. В ответ Уэст поинтересовался, били ли Леттермана в средней школе за «неправильную шляпу». После этого Леттерман спросил, кто в настоящее время является таким «хулиганом» в США.

«Либералы издеваются над теми, кто поддерживает Трампа!» — сказал Уэст.

Ранее экс-генпрокурор США согласился с Канье Уэстом по поводу «энергии дракона» Трампа.