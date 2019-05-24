Пес из «Однажды в Голливуде» Тарантино получил награду Каннского кинофестиваля

Первый приз новому фильму режиссера Квентина Таранстино «Однажды в Голливуде» принесла беспородная собака по кличке Бренди, которая снялась в киноленте. Об этом сообщает The Hollywoood Reporter.

По данным издания, пес награжден специальным ошейником с надписью Palm Dog. Отмечается, что награду от имени Бренди получил режиссер картины.

«Я хочу от всего сердца поблагодарить жюри», — сказал Тарантино.

Palm Dog — альтернативная премия для собак, которую во время Каннского кинофестиваля присуждают кинокритики.

Ранее сообщалось, что новый фильм Тарантино встретили в Каннах 6-минутной овацией.