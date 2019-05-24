Спецвыпуск «Голос. Дети» поставит точку в скандальной победе дочери Алсу

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В пятницу, 24 мая, в 21.30 начнется специальный выпуск телепередачи «Голос. Дети», в котором финалисты детского песенного конкурса снова будут бороться за победу, пишет сайт mk.ru.

По его данным, в спецвыпуске примут участие три финалиста: Микелла Абрамова (дочь эстрадной певицы Алсу Абрамовой), Максим Ержан и Валерия Кузакова.

По данным ТАСС, в передаче примут не три, а девять финалистов шоу. Также в агентстве подчеркнули, что в настоящий момент нет никаких данных относительно сценария выпуска.

Ранее сообщалось, что наставница дочери Алсу Светлана Лобода не будет участвовать в спецвыпуске «Голоса».