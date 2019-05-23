Соловьев ответил на вызов на дуэль за бесов

Телеведущий Владимир Соловьев отказался участвовать в «дуэли» с краснодарским журналистом Кириллом Гурьевым, передает RNS.

Гурьев обрушился на Соловьева после слов о протестовавших против строительства храма «бесах» в Екатеринбурге. «Если ему хочется доказать свои выдающиеся бойцовские способности, пусть в ММА идет выступает!» — сказал Соловьев.

Телеведущий уверен, что вызов на «дуэль» — это просто желание Гурьева прославиться. «Этот человек себя называет «человек-пельмень». В следующий раз мне отвечать «человеку-колбаске», «человеку-бородинскому хлебушку», «человеку-торшеру»? Тортик Наполеон у нас в третьей палате...», — заключил Соловьев, добавив, что Гурьеву «нужна психиатрическая помощь».

В своем паблике «Человек Пельмень» Гурьев ранее опубликовал открытое письмо Соловьеву, где обвинил шоумена в оскорблении народа из-за критики протестов против строительства храма в сквере в Екатеринбурге. Назвавшего людей «бесами» Соловьева Гурьев сам именовал «бесом».