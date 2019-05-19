Мэттью Макконахи получил диплом через 30 лет после окончания школы

Американский актер Мэттью Макконахи получил диплом о среднем образовании через 30 лет после окончания школы, сообщает Associated Press.

Документ звезда Голливуда получил, когда приехал в родную школу, чтобы произнести речь перед выпускниками.

Директриса пояснила, что выпускники получают фактические дипломы через некоторое время после праздничной церемонии, однако Макконахи за своим так и не явился.

За работу в драме «Далласский клуб покупателей» (2013) Макконахи получил множество наград, в том числе «Золотой глобус», премию Гильдии киноактеров США, а также свой первый «Оскар» в номинации «Лучшая мужская роль».

В апреле 2014 года актер был признан одним из 100 самых влиятельных людей в мире по версии журнала Time. 17 ноября 2014 года Макконахи стал обладателем именной звезды на Голливудской «Аллее славы»