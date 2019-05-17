Лазареву присвоили порядковый номер на финале «Евровидения»

Российский певец Серегй Лазарев выступит под пятым номером в первом финале международного песенного конкурса «Евровидение». Об этом сообщается в твиттере музыкального соревнования.

Перед Лазаревым выступит представитель Швеции, а после — Дании.

Откроет финал «Евровидения» номер представителя Мальты. Последним, во втором финале, выступит участник от Испании.

Ранее Лазарев пожаловался на излишнюю мощность кондиционеров на конкурсной площадке.