Брежнева разозлилась из-за просьбы поздравить Меладзе с днем рождения

Российская певиц Вера Брежнева разозлилась из-за просьбы поздравить композитора Констина Меладзе с днем рождения в инстаграме. Об этом сообщает «Вокруг ТВ».

До этого она регулярно поздравляла супруга, уточняется в материале.

Артистка заявила, что совместные фотографии в соцсетях не являются показателем любви и счастливой жизни.

«...люди, вы реально думаете, что я должна мужчину, с которым живу, поздравить здесь??», — отметила Брежнева.

Она добавила, что провела прекрасный день с именинником и поздравила его лично. Певица пожелала всем реальной любви, а не виртуальной.

Ранее сообщалось, что Брежнева хочет родить от Меладзе.