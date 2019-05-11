Картины Айвазовского затонули вместе с пароходом в Крыму

С затонувшего у побережья Крыма парохода «Генерал Коцебу», где могли находиться картины Ивана Айвазовского, приостановлены работы по подъему артефактов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя экспедиции «Нептун» Романа Дунаева.

Участники экспедиции обнаружили фрагменты более 10 картин, в том числе, предположительно, кисти Айвазовского.

Отмечается, что судно затонуло более 100 лет назад

Судно находится на 40-метровой глубине в 12 милях от мыса Тарханкут на западе Крымского полуострова.

По словам Дунаева, нужно будет вытащить картины из-под двухметрового слоя ила, чтобы полностью открылась стена, на которой видны фрагменты картин.