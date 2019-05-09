Место смерти Доренко сняли с коптера
Место гибели журналиста Сергея Доренко сняли с коптера. Кадры с места происшествия опубликовал телеканал «360».
На видеозаписи видно, как несколько машин экстренных служб дежурят на месте произошедшей аварии.
Причем сотрудники полиции, ДПС, ЦОДД и медики перекрыли одну из полос движения.
На место аварии приехала вдова журналиста Юлия Доренко.
Ранее стало известно, что Доренко умер после падения с мотоцикла в возрасте 59 лет.
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Сергей Доренко родился 18 октября 1959 года в Керчи. С октября 1996 по сентябрь 2000 года был ведущим информационных программ «Время» и «Авторская программа Сергея Доренко» на канале ОРТ.