Место смерти Доренко сняли с коптера

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Место гибели журналиста Сергея Доренко сняли с коптера. Кадры с места происшествия опубликовал телеканал «360».

На видеозаписи видно, как несколько машин экстренных служб дежурят на месте произошедшей аварии.

Причем сотрудники полиции, ДПС, ЦОДД и медики перекрыли одну из полос движения.

На место аварии приехала вдова журналиста Юлия Доренко.

Ранее стало известно, что Доренко умер после падения с мотоцикла в возрасте 59 лет.

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Сергей Доренко родился 18 октября 1959 года в Керчи. С октября 1996 по сентябрь 2000 года был ведущим информационных программ «Время» и «Авторская программа Сергея Доренко» на канале ОРТ.