Наука

Ученые спрогнозировали вспышки класса X на Солнце

ИКИ РАН: на Солнце формируется крупная активная область, возможны X-вспышки

Астрономы зафиксировали на северо-восточном краю Солнца формирование крупной активной области. Если ее площадь продолжит расти, то в течение суток возможны вспышки высочайшего класса Х, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

«Поток рентгеновского излучения от Солнца на этом фоне с утра вырос примерно на 500% и в настоящее время приблизился к порогу M-класса. До конца дня ожидается выход на уровень сильных вспышек», — говорится в сообщении.

По словам ученых, вспышки уровня X могут произойти в течение следующих 24 часов.

Тем временем международная группа астрономов разработала новый метод анализа архивных наблюдений Солнца, который может помочь точнее прогнозировать активность будущих солнечных циклов.

Ключевой целью исследования стало восстановление поведения полярного магнитного поля звезды на протяжении более чем 100 лет. Именно оно играет решающую роль в формировании 11-летних солнечных циклов, от которых зависят число солнечных пятен, вспышек и магнитных бурь, способных влиять на спутники, энергосистемы и связь на Земле.

Ранее ученые впервые раскрыли истинную природу вспышек на Солнце.
 
