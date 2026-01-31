На Украине рухнул антидроновый тоннель

На трассе Николаев — Херсон обрушился большой участок тоннеля с антидроновой защитой. Об этом в Telegram-канале сообщает украинское издание «Страна.ua», публикуя фото.

По предварительной информации, причиной обрушения стали ошибки при монтаже. Украинские журналисты уточняют, что в данный момент движение на этом участке трассы затруднено.

В прошлом году российские военные огородили дорогу под Часовым Яром специальной сеткой, защищающей от украинских беспилотников, создав таким образом безопасный логистический коридор для переброски техники протяженностью два километра.

До этого сообщалось, что челябинский радиозавод «Полет» разработал комплексную зональную радиолокационную защиту от беспилотных летательных аппаратов, которая успешно прошла испытания на массовых городских мероприятиях и в зоне проведения спецоперации. Комплекс обнаружения и подавления беспилотников «Сфера» нейтрализовала более 10 боевых дронов Вооруженных сил Украины, что подтверждается выписками из журнала боевых действий.

Ранее появились кадры с прикрытым «одуванчиком» российским танком Т-80БВМ.