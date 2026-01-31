Размер шрифта
В округе Херсонской области аварийно отключили электричество

В Херсонской области отключили электричество в пяти селах из-за срочного ремонта
Ints Kalnins/Reuters

В Геническом округе Херсонской области аварийно отключено электричество. Об этом пишет в Telegram-канале «Херсонэнерго», филиал Юго-Западной электросетевой компании.

Там уточнили, что обесточены села Плавское, Новоивановка, Пробуждение, Вольное и Раздольное. В компании объяснили, что отключение электричества связано со срочными ремонтными работами и необходимо для дальнейшей подачи электроэнергии, а также извинились перед жителями за неудобства.

До этого большинство украинских регионов столкнулось с масштабным отключением электричества. Причиной послужило одновременное отключение высоковольтных линий между энергосистемами Румынии и Молдавии, а также между западной и центральной частями самой Украины.

На этом фоне в ряде городов, в том числе в Киеве, прекратилась подача воды и отопления, и была остановлена работа метро. Эксперты прогнозируют восстановление системы не раньше чем через сутки.

Ранее сбой в энергосистеме Украины оставил без питания Чернобыльскую АЭС.
 
