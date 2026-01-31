Зеленский назвал вопросы, которые будет обсуждать только с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью чешской радиостанции Prague International заявил, что готов обсуждать территориальные вопросы исключительно с президентом России Владимиром Путиным.

По его словам, подобные вопросы нельзя решать только «техническими командами».

«Вопросы территорий можно рассматривать только в прямом диалоге с Путиным», — подчеркнул Зеленский.

Накануне Зеленский сообщил о невозможности своего приезда в Москву для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, писали «Известия».

Зеленский также заявил, что Киев не готов к компромиссам по вопросам статуса Донбасса и Запорожской атомной электростанции. Как он сказал, Украина не отдаст эти территории «без боя». Он добавил, что считает наименее проблемным вариантом формулу «стоим, где стоим».

Кроме того, украинский лидер сказал, что хочет подписать гарантии безопасности до финального решения о завершении конфликта. Он отметил, что просто декларации европейцев о готовности ввести войска в Украину недостаточно, поскольку парламенты этих стран ее не утвердили.

