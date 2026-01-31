РИА Новости: ВСУ открыли огонь по жительнице Димитрова, не пустившей их в дом

Вооруженные Силы Украины (ВСУ) нанесли артиллерийский удар по дому жительницы Димитрова Натальи Астаховой после того, как она отказала украинским военнослужащим во временном размещении. Об этом вынужденно покинувшая город женщина рассказала в интервью РИА Новости.

«Чай пьем, сидим. Залезли (украинские военные. – прим. ред.) в окно, выбили мне дверь прикладом. «Мы будем здесь жить». Я говорю: «нет, ребята, жить вы здесь не будете, здесь я живу, это мой дом». Пообещал, что «прилетит». И вот через три часа прилетел вот этот снаряд», – вспоминает Астахова.

Она сообщила, что в результате этого обстрела были полностью разрушены как ее дом, так и дом ее соседей. Сама Наталья получила серьезное осколочное ранение глаза.

27 декабря прошлого года начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину об освобождении городов Гуляйполя в Запорожской области и Димитрова (украинское название — Мирноград) в ДНР.

Ранее подразделение ФСБ «Горыныч» уничтожило диверсантов ВСУ в Димитрове.