Трусова рассказала об эмоциях от возвращения на соревнования

Трусова о ЧР по прыжкам: было волнительно, но я скучала по этому волнению

Российская фигуристка Александра Трусова после выступления на чемпионате России по прыжкам заявила в своем Telegram-канале, что скучала по волнению.

«Все, что хотела показать в своих программах, показала. Было волнительно, но я скучала по этому волнению. Большое спасибо всем, кто поддерживал меня! Вы сделали этот долгожданный день еще лучше», — написала Трусова.

Трусова по итогам соревнований набрала 22,77 балла и не прошла в полуфинал.

22 марта 2025 года на соревнованиях «Русский вызов» Трусова, которая выступала со своим мужем Макаром Игнатовым в парном разряде, объявила о беременности. Спортсменка родила сына 6 августа, мальчика назвали Михаилом.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебряной награды, уступив только соотечественнице Анне Щербаковой. Трусова — первая фигуристка в истории, исполнившая на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев четверные лутц, тулуп и флип, и вторая (после Мики Андо), исполнившая четверной сальхов. Первая исполнительница двух, трех, четырех и пяти четверных прыжков в одной программе.

Ранее Трусова показала на видео восстановленный четверной лутц.