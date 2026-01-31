Власти Тегерана организуют подземные убежища для жителей

Убежища для 2,5 миллионов жителей Тегерана на фоне роста напряженности в регионе Ближнего Востока организуют власти города, заявил глава Организации по управлению кризисами иранской столицы Али Насири. Его слова передает агентство SNN.

«По завершении необходимых этапов и получении разрешений (от соответствующих органов в Тегеране. — прим. ред.) будут организованы убежища [общей] вместимостью около 2,5 миллионов человек», — подчеркнул Насири.

Как отмечается, подготовка подземных убежищ для граждан осуществляется в более чем в 300 помещениях, располагающихся под землей, таких как парковки и станции метро. Уточняется также, что переоборудование затронуло 82 станции метрополитена.

До этого вооруженные силы Ирана заявили, что следят за всеми передвижениями США в ближневосточном регионе и находятся в состоянии повышенной боевой готовности. Об этом сообщил журналистам командующий армией Исламской Республики Амир Хатами на фоне усиления военного присутствия США вокруг Ирана.

23 января президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что группа кораблей Военно-морского флота США направляется в сторону Ирана. Конкретных целей передвижения войск американский лидер не назвал.

Ранее с усилением напряженности вокруг Ирана связали прибытие «ядерного нюхача» в Великобританию.