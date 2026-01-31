Размер шрифта
Мама Лерчек рассказала о состоянии внука после тяжелой травмы

Сын Лерчек выздоровел после тяжелой травмы
Мама блогерши Лерчек (настоящее имя Валерия Чекалина) рассказала о состоянии здоровья внука после тяжелой травмы. Новой записью Эльвира Феопентова поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В сентябре 2025 года младший сын блогерши Лев был госпитализирован с травмой грудной клетки, утверждалось, что мальчик «чудом выжил». Сейчас бабушка рассказала, что внук выздоровел — это показала компьютерная томография.

«Доктор сказал, что Левушка совершенно здоров: он может посещать детский сад, заниматься спортом. Спасибо вам большое за то, что за нас переживали», — рассказала Эльвира.

Лерчек, ее бывший муж Артем Чекалин и их бизнес-партнер Роман Вишняк с октября 2024 года находятся под домашним арестом без права пользоваться связью и интернетом. 8 сентября Чекалиным было предъявлено обвинение по делу о незаконном выводе из России 250 млн рублей.

19 января стало известно, что адвокат Лерчек подал в суд ходатайство с требованием вернуть ювелирные украшения и часы, которые были изъяты во время обыска.На судебном заседании Чекалина рассказала, что во время следственных мероприятий сотрудники правоохранительных органов повредили ее ювелирные украшения и часы. Она попыталась зафиксировать этот факт, но столкнулась с препятствием со стороны следователя.

Ранее выяснилось, что Лерчек возместят стоимость поврежденных при обыске часов при наличии доказательств.
 
