Стало известно, будет ли Германия бойкотировать чемпионат мира по футболу

Германия не будет бойкотировать чемпионат мира по футболу

Немецкий футбольный союз (DFB) заявил, что сборная Германии не будет бойкотировать чемпионат мира по футболу 2026 года, передает сайт организации.

«Бойкот чемпионата мира в США, Мексике и Канаде в настоящее время не рассматривается. Подготовка к турниру продолжается, регулярно ведется диалог между DFB и представителями политики, сферы безопасности, бизнеса и спорта», — говорится в сообщении.

В СМИ уже появились сообщения, согласно котором в Европе начали вопрос обсуждения бойкота чемпионата мира — 2026.

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении присоединить Гренландию, которая принадлежит Дании, к Соединенным Штатам. Подобные идеи он высказывал и во время своего первого президентского срока (2017–2021). По его словам, остров нужен Вашингтону для обеспечения национальной безопасности.

До этого в СМИ появилась информация, что почти 17 тысяч болельщиков за одну ночь аннулировали свои билеты на чемпионат мира по футболу — 2026 на фоне действий США. 3 января американские силы нанесли удар по Венесуэле, а венесуэльский лидер Николас Мадуро вместе с супругой был захвачен и вывезен в США.

Ранее в Норвегии выступили против бойкота чемпионата мира из-за Трампа.