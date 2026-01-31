Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах
Спорт

Стало известно, будет ли Германия бойкотировать чемпионат мира по футболу

Германия не будет бойкотировать чемпионат мира по футболу
Annegret Hilse/Reuters

Немецкий футбольный союз (DFB) заявил, что сборная Германии не будет бойкотировать чемпионат мира по футболу 2026 года, передает сайт организации.

«Бойкот чемпионата мира в США, Мексике и Канаде в настоящее время не рассматривается. Подготовка к турниру продолжается, регулярно ведется диалог между DFB и представителями политики, сферы безопасности, бизнеса и спорта», — говорится в сообщении.

В СМИ уже появились сообщения, согласно котором в Европе начали вопрос обсуждения бойкота чемпионата мира — 2026.

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении присоединить Гренландию, которая принадлежит Дании, к Соединенным Штатам. Подобные идеи он высказывал и во время своего первого президентского срока (2017–2021). По его словам, остров нужен Вашингтону для обеспечения национальной безопасности.

До этого в СМИ появилась информация, что почти 17 тысяч болельщиков за одну ночь аннулировали свои билеты на чемпионат мира по футболу — 2026 на фоне действий США. 3 января американские силы нанесли удар по Венесуэле, а венесуэльский лидер Николас Мадуро вместе с супругой был захвачен и вывезен в США.

Ранее в Норвегии выступили против бойкота чемпионата мира из-за Трампа.
 
Теперь вы знаете
«Как можно здесь жить?» Риэлтор раскрыла 9 худших локаций для покупки квартиры
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!