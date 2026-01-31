Размер шрифта
Российский политолог заявил о ненависти Трампа к БРИКС

Политолог Лукьянов: ненависть Трампа ставит перед БРИКС исторический вызов
Пелагия Тихонова/РИА Новости

Ненависть президента США Дональда Трампа к перспективе создания БРИКС альтернативной финансовой системы, способной подорвать доминирование Вашингтона, ставит перед странами-участницами объединения серьезный вызов. Об этом заявил председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике России (СВОП РФ) Федор Лукьянов в интервью ТАСС.

«Перед БРИКС встает, как мне кажется, такой вполне себе исторический вызов. Трамп терпеть не может никакие объединения. И это же отношение – к БРИКС, которых он люто ненавидит. <...> Потому что видит прототип объединения — пока только прототип, реально его нету, — где теоретически может быть создана альтернатива американской финансовой гегемонии», — отметил эксперт.

По его мнению, американский лидер осознает, что именно господство США в финансовой сфере является фундаментом «американской власти в мире». Поэтому, как считает Лукьянов, Трамп намерен искоренить любые даже малейшие намеки на создание сил, способных бросить вызов финансовому влиянию Вашингтона.

Лукьянов добавил, что США гораздо выгоднее взаимодействовать с большинством стран на индивидуальной основе, так как в таких схватках «один на один» в силу своей накопленной мощи Вашингтон практически всегда находится в заведомо выигрышном положении.

Ранее экс-аналитик ЦРУ заявил, что Трамп не смог бы помешать созданию платежной системы БРИКС.
 
