Очевидец рассказал подробности гибели Доренко
Очевидец рассказал об обстоятельствах аварии, в которой погиб журналист Сергей Доренко. Об этом сообщает «Московский Комсомолец».
По его словам, он ехал в сторону Таганской площади по улице Земляной Вал, а журналист двигался ему навстречу.
Неожиданно, отметил очевидец, мотоцикл Доренко повело в бок, и он ударился в отбойник.
«Водитель еще до этого упал и покатился по асфальту», — уточнил свидетель происшествия.
Он также добавил, что сразу остановился и помог дотащить упавшего на тротуар. По его словам, пострадавший находился без сознания, а глаза у него были открыты.
Ранее стало известно, что Доренко умер после падения с мотоцикла в возрасте 59 лет.
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Сергей Доренко родился 18 октября 1959 года в Керчи. С октября 1996 по сентябрь 2000 года был ведущим информационных программ «Время» и «Авторская программа Сергея Доренко» на канале ОРТ.