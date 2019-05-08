Новую часть «Людей Икс» снова перенесли

«Новые мутанты», тринадцатая часть киносерии «Люди Икс», выйдет в апреле 2020-го, почти на полгода позже ранее называвшегося срока, сообщает Digital Spy.

На портале напомнили, что «Новые мутанты» должны были выйти на экраны еще 12 апреля 2018 года, однако потом их премьеру перенесли на август 2019, а теперь датой премьеры называется 3 апреля 2020 года.

Также в Digital Spy рассказали, что кинофильм про мутанта-картежника «Гамбит» и вовсе исчез из расписания и, по всей вероятности, навсегда заброшен.

Ранее сообщалось, что бюджет новой части «Людей Икс» вырос до $200 млн.