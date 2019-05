Стал известен состав российского жюри на «Евровидении»

Композитор Лора Квинт, певицы Анастасия и Мария Толмачевы, а также дизайнер Игорь Гуляев вошли в состав профессионального жюри от России, сообщается на сайте конкурса.

«Евровидение — 2019» пройдет в израильском Тель-Авиве с 14 по 18 мая. Россию на конкурсе представит певец Сергей Лазарев с песней Scream, которую ему написали Филипп Киркоров и греческий композитор Димитрис Контопулос.

Ранее Лазарев уже проигрывал на «Евровидении» в 2016 году, заняв третье место с песней You're the only one.

Ранее Киркоров пригрозил покинуть «Евровидение».