Алсу не планировала ехать на «Евровидение» ещё до скандала с «Голосом»

Певица Алсу не планировала участвовать в конкурсе «Евровидение-2019», который пройдет в Израиле, до скандала с «Голосом». Об этом сообщает сайт kp.ru.

По данным издания, до победы ее дочери в «Голосе» певица не планировала вести «Евровидение». Отмечается, что от этой идеи она якобы отказалась еще в прошлом году, потому что является мамой троих детей и не может себе позволить участвовать в съемках ночью.

Кроме того, у издания есть информация, что Алсу планировала в день финала «Евровидения» выступать в одной из стран СНГ.

Ранее сообщалось, что директор Алсу подтвердил, что певица поучаствует в «Евровидении-2019».

В 2000 году Алсу исполнила на «Евровидении» песню Solo и заняла второе место.