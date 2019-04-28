Назарбаев и Джеки Чан обсудили совместные кинопроекты

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и китайский актер Джеки Чан обсудили возможные совместные проекты в киноиндустрии в ходе встречи в Пекине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Назарбаева.

Как отмечается, на встрече также присутствовали члены творческой команды актера.

Назарбаев высказал радость от встречи с известным актером и отметил значимую роль Джеки Чана в мировом кинематографе. А актер поделился своими творческими планами на ближайшее будущее и рассказал о своем видении на совместные кинопроекты.

Ранее сообщалось, что Джеки Чан снимется в фильме о покорении Эвереста.